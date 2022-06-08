В Тюмени улицу в историческом центре города отремонтируют без полного перекрытия движения. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени улицу Кирова, которая находится в историческом центре города, отремонтируют без полного перекрытия движения. Она является одной из самых коротких в этом районе.

– Подрядная организация приступила к строительным работам в начале мая. Здесь заменят покрытие проезжей части протяженностью почти один километр. Частично на объекте уже проведены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, демонтажу старых тротуаров и бортового камня, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве отметили, что перекрывать улицу полностью не планируется, так как принято решение осуществлять ремонт дороги участками в границах кварталов. Первый расположен на отрезке от улицы Советской до улицы Володарского,

По словам начальника участка ДРСУ- 7 АО «ТОДЭП» Максима Краева, сейчас специалисты устанавливают тут гранитные бордюры, устраивают тротуары и плавающие колодцы. После завершения строительных работ они начнут укладывать щебёночно-мастичную асфальтобетонную смесь.