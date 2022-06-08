Под Тюменью алабай отвязался и напал на женщину и ребенка. Фото: Википедия

В Бердюжском районе в суде рассмотрели сразу два гражданских иска. Оба поступили от пострадавших от нападения одной и той же собаки.

– 6 февраля 2022 года алабай, освободившись от привязи, выбежал на улицу за ограду дома, где сначала напал на проходящего мимо ребенка и покусал ему ноги, а затем покусал женщину, которая также проходила мимо, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Пострадавшие получили легкие телесные повреждения. Прокурор района обратился с исками к хозяину собаки о взыскании компенсации морального вреда в пользу женщины и родителей ребенка.

В судебном заседании хозяин агрессивного животного исковые требования признал в полном объеме и выплатил 80 тысяч рублей.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что жительница тюменского поселка Ембаево пожаловалась на собак, играющих на детской площадке. По ее словам, дети стоят в сторонке, пока животные резвятся, бегая по горкам.

– Администрация посёлка никак не реагирует на предложение оградить площадку от животных и проезжей части, которая рядом, – добавляет женщина.

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