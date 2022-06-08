Неравнодушный тюменец сдал в полицию автоугонщика. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Неравнодушный тюменец сдал в полицию автоугонщика. Виктор Тюльков находился на своем рабочем месте возле села Онохино, когда заметил, что подозрительный мужчина бросил ВАЗ 2114 на обочине дороги и побежал в сторону населенного пункта. Заподозрив неладное, Виктор Александрович позвонил участковому.

Полицейский установил владельца «Лады», который был уверен, что его транспорт припаркован возле дома, а никак не находится за сорок километров от города. Спустя некоторое время предполагаемый угонщик вернулся к брошенной машине.

– Виктор снова связался с сотрудником полиции, сообщив о происходящем. Участковый прибыл на место и задержал 38-летнего злоумышленника. Ранее судимый безработный мужчина пояснил, что прогуливался по улицам Тюмени, увидел незакрытый автомобиль, сел в него, нашел запасной комплект ключей и решил доехать до дома, – поведали в пресс-службе ведомства.

Врио начальника отдела полиции № 7 УМВД России по городу Тюмени подполковник полиции Михаил Петров поблагодарил Виктора Тюлькова за активную гражданскую позицию.