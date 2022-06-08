В Тюмени убирают сломанные сильнейшим ветром деревья. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени городские службы ликвидируют последствия сильного ветра. Он прошел по территории областной столицы накануне, 7 июня, из-за чего отключалась электроэнергия, повреждались и даже падали деревья.

– Дорожные службы уберут упавшие ветви, деревья и раскиданный ветром мусор с проезжих частей и тротуаров, управляющие компании – с дворовых территорий, подрядные организации – с других городских пространств. Уже убраны упавшие деревья с территорий по адресам: улица Севастопольская, 4 и проезд Геологоразведчиков, 2 и 4, – рассказали в городской администрации.

Директор Единого центра оперативного реагирования Андрей Воротников обратил внимание участников селекторного совещания на неустойчивый характер погоды, призвал все городские службы учитывать это в своей работе, стараясь предотвратить негативные последствия, а также оперативно их устранять.

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