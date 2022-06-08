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Здоровье8 июня 2022 9:40

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 июня 2022 года: заболели еще 20 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 июня 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июня 2022 года увеличилось на 20.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июня 2022 года увеличилось на 20.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 июня 2022 года увеличилось на 20. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 812 человек.

По состоянию на 8 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 618 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 13,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 26 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 4 737 человек, или на 7,8% меньше в сравнении с 7 июня 2022 года. Выявлено 3 646 новых случаев. Умерло за сутки 79 человек.