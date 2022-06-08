«Гроба только не хватает». В тюменском детсаду музыкальный зал превратили в «бюро ритуальных услуг»

В тюменском детсаду музыкальный зал превратили в «бюро ритуальных услуг». Фото - Наталья Ященко-Мехнина.

В Тюмени в детском саду № 121 музыкальный зал, по словам одной из местных жительниц, превратили в «бюро ритуальных услуг». Дело в том, что администрация дошкольного учреждения в какой-то момент решила в помещении поменять красивые резные стулья на обычные черные. После этого и возникли подобные ассоциации у горожанки.

– Были красивые театральные стулья в музыкальном зале. Вместо них поставили чёрные, превратив музыкальный зал для детей в бюро ритуальных услуг. Извините, гроба посередине не хватает, – возмущается жительница областной столицы.

Такие стулья стояли в детсаду раньше. Фото - Наталья Ященко-Мехнина.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что, по информации руководства детского сада, стулья просто поменяли, мол, те уже отслужили целых 15 лет.

– Они (новые стулья. – Прим. ред.) изготовлены из материала, позволяющего проводить их санитарную обработку в соответствии с действующим санитарным законодательством. Старые стулья с тканевой поверхностью не могли подвергаться необходимой санитарной обработке, – отметили в ведомстве, добавив, что специалисты департамента образования указали администрации детского сада на необходимость учитывать концепцию помещений детского учреждения и вообще уместность цветовых решений при выборе мебели.

С женщиной, которая пролила на свет историю со стульями, некоторые соглашаются: «Музыкальный зал очень убого выглядит, а ещё эти стулья добавили действительно ещё большей серости», но не все: «Бред. Обычные черные стулья. В учебных заведениях такие стоят, и никто не возмущается. Их протирать легче, а вы как у царей хотите».

Кстати, скоро здание детсада будут капитально ремонтировать. В настоящее время ведется разработка проектной документации по капитальному ремонту здания. Сроки проведения работ определят уже после окончания проектных работ и установления их сметной стоимости. А до проведения ремонта нормативное состояние здания строения поддерживается и за счет средств муниципального бюджета, и в рамках самостоятельной финансово-хозяйственной деятельности учреждения.