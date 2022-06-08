Тюменская молодежь получила паспорта из рук губернатора Александра Моора. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская молодежь получила паспорта из рук губернатора Александра Моора. Мероприятие прошло в рамках областной патриотической акции «Мы – граждане России».

– Все представители 26 муниципальных образований региона – это отличники учебы, неоднократные победители спортивных соревнований, олимпиад, лауреаты творческих конкурсов, участники добровольческих движений, Российского движения школьников, а также региональной базы талантливых детей и молодежи Тюменской области, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Сам глава региона в поздравительной речи отметил, что молодые люди, достигая личных успехов и целей, будут определять успех всей России.

– Накануне Дня России вы получаете свой основной государственный документ для каждого гражданина. Пройдет совсем немного времени, и именно вы будете вершить историю нашей страны и Тюменской области, – заявил губернатор.

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