«Они очень ласковые и нежные». В Тюмени ищут хозяевов для двух пушистых братьев со сложной судьбой

В Тюмени ищут хозяевов для двух пушистых братьев со сложной судьбой. Фото - Шанс на жизнь".

В Тюмени ищут хозяевов для двух пушистых братьев. У обоих котов есть серьезные проблемы с глазами.

«Два брата со сложной судьбой, но очень ласковые и нежные, срочно нуждаются в надёжном хозяине. Пожалуйста, помогите им обрести любовь и заботу. Можно взять сразу двоих, а можно и в разные семьи», – такое объявление появилось в социальной сети «ВКонтакте» в группе волонтеров «Шанс на жизнь».

Из информации следует, что бедняжкам не повезло с самого рождения. Дело в том, что их мать не стали стерилизовать якобы из-за жалости к ней, а вот добрых чувств по отношению к ее котятам проявлять не стали, а просто выкинули на улицу. В результате они простыли, занесли себе инфекцию, из-за чего пострадали глазки.

«У одного мальчонки глазик спасти не удалось, у второго – низкое зрение. Сердобольная девушка оставила котиков себе, несмотря на сильную аллергию у мужа. Он терпел несколько месяцев, но жизнь превратилась в кошмар: живут с женой в разных комнатах, мужа мучают приступы удушья даже при постоянно открытых форточках. Дело идёт к разводу...», – рассказывают волонтеры.

Они расхваливают братиков: молодые (около года), кастрированные, воспитанные, а еще знают весь репертуар кошачьих песен.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени произошла история, которая вполне могла бы стать одним из эпизодов фильма ужасов. В одной из квартир обнаружили тело женщины, умершей неделю назад. В это время его окружали еще живые и уже мертвые кошки, которых она любила – в 2018 году их было 24.

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