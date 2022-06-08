Андрей Артюхов: «Поддержка Донбасса будет продолжена до тех пор, пока в ней нуждаются». Фото - Единая Россия.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Артюхов заявил, что поддержка Донбасса будет продолжена до тех пор, пока в ней нуждаются. Он рассказал, что на сегодняшний день туда отправлено уже 9 фур с продуктами питания, водой, средствами первой необходимости и медикаментами. А для детей передали книги и игрушки.

– Партия приступила к масштабной работе по синхронизации нормативно-правовой базы ЛДНР с российской. Это нужно для восстановления экономики и создания комфортных условий для жизни населения на этих территориях. Процесс не быстрый и требует от всех нас включенности в эту работу, – отметил Артюхов.

Ранее замсекретаря Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что важную роль для синхронизации и гармонизации законодательства играет анализ обращений от жителей ДНР. Для этого партия откроет в Донецке и Мариуполе центры юридической помощи, которые будут работать по принципу общественных приемных.

– Открытие таких центров юридической помощи позволит оперативно решать вопросы по линии партии, подключать специалистов, вырабатывать системные решения. Людей сейчас начинают интересовать юридические вопросы, консультации по вопросам российского законодательства, большой запрос относительно мирной жизни, – отметила Кузнецова.