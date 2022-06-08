Тюменец побил экс-жену, пьяным пришел в магазин без маски, обматерил полицейского, а потом закодировался. Фото: Ольга Крыльцова

В Исетском районе Тюменской области суд вынес приговор 40-летнему Евгению В. Мужчина натворил много бед: побил жену, оскорбил полицейского и пр.

Пьяный сельчанин, выпив, поссорился с бывшей женой и пнул ее несколько раз по ногам. Не остановила его маленькая дочка женщины, которая умоляла не трогать маму. Бил он ее не первый раз, за что уже привлекался к административной ответственности.

– Он же через пару дней, продолжив употреблять спиртное, пришел в магазин, где к тому же находился без санитарно-гигиенической маски. Подошедший к нему сотрудник полиции сделал замечание, но в ответ Евгений при всех обматерил его, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшими. Также он прошел кодирование от алкогольной зависимости. По совокупности преступлений суд назначил ему 240 часов обязательных работ. Он будет бесплатно выполнять общественно полезные работы.

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