В Тюмени липовые эмчеэсовцы разводят управляющие компании на деньги

В Тюмени липовые МЧСники разводят управляющие компании на деньги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области объявились мошенники, которые действуют от имени спасателей. Они обзванивают управляющие компании, заявляют о грядущей проверке дома на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и на этой почве выпрашивают деньги – якобы за помощь в подготовке к такой ответственной процедуре.

– Эта информация не соответствует действительности и противоречит законодательству РФ. Оказание платных услуг при осуществлении контрольной деятельности и профилактической работы не предусмотрено, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Кстати, сейчас еще действует мораторий на проведение надзорных мероприятий и плановых проверок. В этом году проверяют только объекты социального назначения, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал, странички «ВКонтакте» и «Одноклассники» и узнавайте самые последние новости.