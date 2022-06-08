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Происшествия8 июня 2022 6:44

В Тюмени липовые эмчеэсовцы разводят управляющие компании на деньги

Уже зафиксировано несколько случаев
Сергей Швецов
В Тюмени липовые МЧСники разводят управляющие компании на деньги.

В Тюмени липовые МЧСники разводят управляющие компании на деньги.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области объявились мошенники, которые действуют от имени спасателей. Они обзванивают управляющие компании, заявляют о грядущей проверке дома на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и на этой почве выпрашивают деньги – якобы за помощь в подготовке к такой ответственной процедуре.

– Эта информация не соответствует действительности и противоречит законодательству РФ. Оказание платных услуг при осуществлении контрольной деятельности и профилактической работы не предусмотрено, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Кстати, сейчас еще действует мораторий на проведение надзорных мероприятий и плановых проверок. В этом году проверяют только объекты социального назначения, которые относятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска.

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