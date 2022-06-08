Тоболяки пытаются выбить через прокуратуру более 2 млн рублей с работодателя. Фото: Ольга Крыльцова

Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Гарант плюс», который никак не может расплатиться со своими подчиненными. Ведомство занялось этим делом после жалоб местных жителей.

– По версии следствия, с сентября 2021 года по май 2022 года обвиняемый не выплачивал заработную плату 19 работникам организации. Причем возможность у него была, но он направлял деньги на иные цели. Долг по оплате труда составил свыше 2 миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Уголовное дело направлено в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу. Вопросы погашения задолженности по заработной плате находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

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