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Общество8 июня 2022 6:12

В Тюмени добавят остановки маршруту № 65

Информацию предоставили в МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
В Тюмени добавят остановки маршруту №65.

В Тюмени добавят остановки маршруту №65.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени добавят остановки маршруту регулярных перевозок № 65, который курсирует от садового общества «Степное» до улицы Николая Никитина. Информацию предоставили в МКУ «Тюменьгортранс».

Так, для этого маршрута включается в прямом и обратном направлениях остановочный пункт «Улица Валентины Трофимовой», а также конечный остановочный пункт «С/о «Лесная поляна». Обновленная схема движения вступит в силу с 9 июня.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.

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