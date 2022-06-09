Погода на 9 июня 2022 года в Тюмени: в обед ожидается дождь

В Тюмени в обед ожидается дождь. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 9 июня, ожидается переменная облачность. Ближе к двум часам дня должен начаться дождь.

Температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем ожидается 18-19 градусов, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 14 – 11 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.

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