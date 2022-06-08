В Тюменской области пьяный кавалер повез подругу домой и попался полицейским. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Омутинском Тюменской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который повез свою подругу домой на «Мицубиси». Все бы ничего, да только он был пьян – выпил пива.

– Задержан сотрудниками ГИБДД. Освидетельствован на употребление алкоголя – 0,83 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. Будет лишен права управления транспортом, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве сообщили, что за одну лишь ночь сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 12 пьяных водителей.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 264-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Мужчина ехал на фуре «Вольво».

53-летний водитель пояснил, что выпил пива и поехал на большегрузе из поселка Пойковский в Тюмень, собираясь преодолеть более семисот километров. Показания алкотестера составили 1,17 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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