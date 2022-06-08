В Тюмени осудят 30-летнего мужчину, который обманул пенсионеров почти на 1 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя региона. Мужчину обвиняют в мошенничестве. Своими жертвами он выбирал доверчивых пенсионеров.

В ноябре 2021 года обвиняемый со своими сообщниками пошли на черное дело. Они стали звонить пожилым людям и втирать им, якобы их родственники попали в ДТП и теперь задержаны. Освободить их можно, поделившись деньгами с пострадавшими.

– Введенные в заблуждение пенсионеры передавали деньги обвиняемому, который приезжал к ним под видом курьера. Таким способом обмануто 7 пенсионеров, у них похитили 850 тысяч рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

На недвижимость обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. В отношении неустановленных участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

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