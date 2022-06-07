Губернатор Тюменской области посетил больницу в Краснодоне и пообщался с ранеными ополченцами

Скриншот из видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор продолжает работать в Краснодоне (Краснодонский район, ЛНР). Сегодня, 7 июня, он посетил местную больницу, где пообщался с ранеными ополченцами.

– Людям тяжело, некоторые говорят с трудом. Но видно сразу, что с силой духа у ребят все в порядке. На мой вопрос, что собираются делать после выздоровления, один из бойцов ответил: вернусь на передовую. Поступок, достойный настоящего мужчины, – подчеркнул глава Тюменской области.

Также Александр Моор отметил, что в ходе поездки он успел пообщаться со многими людьми, и оказалось, что между сибиряками и краснодонцами много схожего.

– Наверное, потому что традиционная профессия в этих краях – шахтеры. Это крепкие, стойкие люди, как в Сибири, – сказал губернатор.

По окончании визита Александр Моор пожелал раненым краснодонцам скорейшего выздоровления и возвращения к мирной жизни.

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