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Общество7 июня 2022 12:41

В Тюмени скончалась начальник отдела уголовно-судебного управления прокуратуры

Инесса Андриянова проработала в органах более 30 лет
Марина Прохорова
Фото: прокуратура Тюменской области

Фото: прокуратура Тюменской области

Скончалась начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Тюменской области Инесса Андриянова. В ведомстве выразили глубокое соболезнование ее родным.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских и коллектив прокуратуры выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Инессы Андрияновой, – сказали в пресс-службе надзорного органа.

Инесса Андриянова всю жизнь посвятила служению закону. Она прошла длинный путь от должности стажера помощника прокурора Ленинского района г. Тюмени до начальника ключевого отдела прокуратуры области. В органах прокуратуры Инесса Ивановна проработала более 30 лет. Также в ведомстве отметили, что она отличалась исключительным трудолюбием и была настоящим профессионалом своего дела.

Редакция «Комсомольской правды» – Тюмень» выражает искренние соболезнования родным и близким Инессы Андрияновой.

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