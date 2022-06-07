Соцучреждения Тюменской области, помогающие детям-инвалидам, получат современное оборудование

Соцучреждений Тюменской области, помогающие детям-инвалидам, получат современное оборудование Фото: Ольга Крыльцова

Сразу восемь соцучреждений Тюменской области, занимающиеся комплексной реабилитацией и абилитацией детей-инвалидов, получат современное оборудование. Как сообщили в пресс-службе информационного центра регионального правительства, губернатор Александр Моор уже подписал распоряжение, согласно которому на эти цели выделят более 11 миллионов рублей.

Также в регионе стартовал пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с использованием электронного сертификата. Планируется, что в 2022 году подобные услуги смогут получит более 800 человек, а в 2023 и 2024 годах – около 2 000. В проекте примут участвуют юные тюменцы, у которых инвалидность выявлена впервые.

Напоминаем, что с 27 сентября 2021 года вступил в силу закон об электронном сертификате для граждан с инвалидностью: к карте «МИР» привязывается определенная сумма, которую можно потратить на конкретный вид товара или услуги.

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