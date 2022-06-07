В первом доме жилого комплекса «Домашний» осталось меньше половины квартир

Со старта продаж в доме «Сибирский» первого цифрового микрорайона Тюмени «Домашний» прошло всего несколько месяцев, а в продаже уже осталось меньше половины квартир.

Одна из причин такого спроса – срок сдачи. Дом «Сибирский» будет сдан раньше срока, новоселы получат ключи уже в конце этого года. Работы идут опережающими темпами: менее чем за год были получены разрешения на строительство пяти многоквартирных домов общей площадью 120 тыс. кв. м и многоэтажного паркинга. На данный момент первый дом уже выведен на уровень 10–11 этажа.

Специалисты отдела продаж федерального застройщика «Страна Девелопмент» отмечают, что покупатели каждый день интересуются вариантами в этом ЖК, бронируют подходящие квартиры и оформляют сделки.

«Домашний» – это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры».

Первый дом «Сибирский» состоит из 4 секций переменной этажности – от 9 до 13, с внутренним уютным закрытым двором, где можно отдохнуть, погулять с детьми или пообщаться с соседями. В перспективе сквозь весь микрорайон будет проходить единая зелёная артерия – пешеходный бульвар. На первом этаже дома разместится торговая галерея.

Покупателям доступны лоты с высокими потолками, с угловыми окнами или лоджиями, с балкончиками или просторными террасами, с приватными мастер-спальнями или вместительными гардеробными. Все квартиры продаются с отделкой white box, также предлагается опция «ремонт от застройщика».

«Домашний» расположен в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб». Это район со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения, торговые центры, поликлиники, банки, парки, рестораны и другие объекты. В перспективе здесь появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников.

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