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Общество7 июня 2022 10:49

Восьмидесятый маршрут в Тюмени поменяет схему движения

Информацию предоставили в МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
Восьмидесятый маршрут в Тюмени поменяет схему движения.

Восьмидесятый маршрут в Тюмени поменяет схему движения.

Фото: Тюмень - наш дом

Маршрут регулярных перевозок № 80, который курсирует от микрорайона Лесной до улицы Лесной в деревне Падерина, поменяет схему движения. С 11 июня 2022 года ему в обратном направлении добавят остановочный пункт «Станкостроительный завод».

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

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