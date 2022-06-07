Как в Тюмени будет работать общественный транспорт в День России – 11, 12 и 13 июня 2022 года. Фото: Вадим Бегун

Рассказываем, как в Тюмени будет работать общественный транспорт в День России – 11, 12 и 13 июня 2022 года. В период выходных и праздничных дней автобусы будут ездить по графикам выходных дней.

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, напомнили в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что мост Влюбленных в Тюмени засияет цветами российского флага 12 июня, в День России. Парадная подсветка включится в воскресенье в 22.20. В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила – синим, а тело моста (его нижняя часть) – красным.

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