Тюменец-вахтовик получил ножом в грудь от жены, которую заподозрил в изменах в его отсутствие. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Казанское от медика поступило сообщение о том, что к ним из деревни Ельцово доставили 49-летнего мужчину с ножевым ранением. Сотрудники уголовного розыска установили, что ранение пострадавшему нанесла его жена.

46-летняя гражданка свою вину признала и пояснила, что накануне муж вернулся с вахты и предложил это отметить горячительными напитками. Во время распития алкоголя он заподозрил женщину в изменах, пока его не было дома.

– Между супругами началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Женщина взяла на кухне нож и нанесла пострадавшему один удар в область груди, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.