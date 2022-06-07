Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 июня 2022 года: заболели еще 4 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2022 года увеличилось на 4. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2022 года увеличилось на 4. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 792 человека.

По состоянию на 7 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 866 человек, увеличившись по сравнению с предшествующими сутками на 181,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 71 регионе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 7 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 5 135 человек, это на 47,1% больше в сравнении с 6 июня 2022 года. Выявлено 3 259 новых случаев. Умерли за сутки 73 человека.