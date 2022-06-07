Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 июня 2022 9:46

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 7 июня 2022 года: заболели еще 4 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 7 июня 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2022 года увеличилось на 4.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2022 года увеличилось на 4.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 июня 2022 года увеличилось на 4. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 792 человека.

По состоянию на 7 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 866 человек, увеличившись по сравнению с предшествующими сутками на 181,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 71 регионе. Снижение количества госпитализаций отмечено в 7 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 5 135 человек, это на 47,1% больше в сравнении с 6 июня 2022 года. Выявлено 3 259 новых случаев. Умерли за сутки 73 человека.