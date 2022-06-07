В Тюменской области в своем доме сгорел курящий мужчина. Фото: Ольга Крыльцова

Пожар в частном жилом доме, который находится на улице Центральной в деревне Бузаны (Армизонский муниципальный район), унес жизнь одного человека. Трагедия произошла накануне, 6 июня, вечером.

Огонь повредил само жилище и надворные постройки на общей площади 180 квадратных метров. Погиб пожилой мужчина. Предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Кстати, с ним уже проводили противопожарный инструктаж, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве дополнили, что пожар тушили 3 единицы техники и 5 человек личного состава. Также там сообщили, что с начала года из-за неосторожности при курении на территории области произошло 157 пожаров, на которых погибло 27 человек. Местных жителей призывают соблюдать требования пожарной безопасности в быту.

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