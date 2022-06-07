В Тюмени будут судить братка из 90-х, который с сообщниками вымогал деньги и держал кассу. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени будут судить братка из 90-х, который создал ОПГ и вымогал деньги. 63-летнего мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии.

В 2010 году тюменец получил криминальный статус положенца. Если проще – он стал главным в областной столице бандитом, которого назначил вор в законе. Благодаря статусу он продвигал криминальные идеи и традиции, а еще негласно управлял преступной деятельностью братков, держал кассу.

– В июле 2020 года обвиняемый создал преступное сообщество, члены которого вымогали у местных жителей деньги. Зафиксировано более 10 фактов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ноябре 2020 года преступную деятельность сообщества пресекли. Уголовное дело в отношении криминального лидера и его 8 сообщников направлено Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.

СПРАВКА «КП»

Положенец – на воровском жаргоне в криминальной иерархии человек, назначаемый вором в законе и имеющий право принимать решения в его отсутствие и от его имени. Вор в законе назначает положенцев на определённой территории, например в городе.

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