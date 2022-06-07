Владимир Якушев поручил найти мотивированных руководителей для реготделов российского общества «Знание». Фото: скриншот с видео

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил обеспечить региональные отделы российского общества «Знание» помещениями и материальными ресурсами. Он также заявил, что надо найти туда мотивированных руководителей.

– Это должны быть авторитетные, энергичные и, конечно, патриотически настроенные люди. Региональные отделения должны стать реальным фактором влияния на общественное мнение, – отметил Якушев, напомнив, что общество «Знание» имеет большой авторитет, проводит масштабные мероприятия всероссийского масштаба, в которых активно участвует молодёжь.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль согласился с Якушевым, что укрепление региональной сети необходимо, так как это позволит усилить просветительскую работу общества и привлечь к участию в нем ещё больше молодых людей.

Полпред обратил внимание на то, что подготовка лекторов, способных завоевать и удержать внимание молодёжной аудитории – крайне важная задача.

– Нужны эксперты, способные подавать информацию нестандартно, эмоционально и понятно, – заявил Владимир Якушев.