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Общество7 июня 2022 5:51

Владимир Якушев поручил найти мотивированных руководителей для реготделов российского общества «Знание»

Сергей Швецов
Владимир Якушев поручил найти мотивированных руководителей для реготделов российского общества «Знание».

Владимир Якушев поручил найти мотивированных руководителей для реготделов российского общества «Знание».

Фото: скриншот с видео

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил обеспечить региональные отделы российского общества «Знание» помещениями и материальными ресурсами. Он также заявил, что надо найти туда мотивированных руководителей.

– Это должны быть авторитетные, энергичные и, конечно, патриотически настроенные люди. Региональные отделения должны стать реальным фактором влияния на общественное мнение, – отметил Якушев, напомнив, что общество «Знание» имеет большой авторитет, проводит масштабные мероприятия всероссийского масштаба, в которых активно участвует молодёжь.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль согласился с Якушевым, что укрепление региональной сети необходимо, так как это позволит усилить просветительскую работу общества и привлечь к участию в нем ещё больше молодых людей.

Полпред обратил внимание на то, что подготовка лекторов, способных завоевать и удержать внимание молодёжной аудитории – крайне важная задача.

– Нужны эксперты, способные подавать информацию нестандартно, эмоционально и понятно, – заявил Владимир Якушев.