Мост Влюбленных в Тюмени засияет цветами российского флага 12 июня. Фото: Тюмень - наш дом

Мост Влюбленных в Тюмени засияет цветами российского флага 12 июня, в День России. Парадная подсветка включится в воскресенье в 22.20.

– В автоматическом режиме будет запущен особый световой сценарий: верхние пилоны будут подсвечены белым цветом, перила – синим, а тело моста (его нижняя часть) – красным, – сообщил начальник отдела текущего содержания электрооборудования и линий электропередачи МБУ «Тюменьгормост» Алексей Закк.

Он добавил, что такая подсветка будет работать до самого рассвета 13 июня. В понедельник вечером мост «наденет» будничный наряд.

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