В Тюмени перекроют два участка автодороги по улице Володарского. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют два участка автодороги на улице Володарского. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Так, с 20 июня до 17 июля будет закрыт участок от улицы Кирова до улицы Челюскинцев, а с 18 июля до 7 августа – от улицы Семакова до улицы Кирова.

– Здесь специалисты будут проводить реконструкцию участка тепловой сети. Из-за этого будет прекращено движение транспорта, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что объехать закрытые участки дороги можно по улицам Республики, Хохрякова и Первомайской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.