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Общество6 июня 2022 12:01

В Тюмени перекроют два участка автодороги на улице Володарского

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
В Тюмени перекроют два участка автодороги по улице Володарского.

В Тюмени перекроют два участка автодороги по улице Володарского.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени перекроют два участка автодороги на улице Володарского. Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Так, с 20 июня до 17 июля будет закрыт участок от улицы Кирова до улицы Челюскинцев, а с 18 июля до 7 августа – от улицы Семакова до улицы Кирова.

– Здесь специалисты будут проводить реконструкцию участка тепловой сети. Из-за этого будет прекращено движение транспорта, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что объехать закрытые участки дороги можно по улицам Республики, Хохрякова и Первомайской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ.