В Тюмени 7 июня 2022 года ожидается дождь с грозой и сильный ветер с порывами до 18 м/с. Фото: Вадим Бегун

На юге Тюменской области завтра, 7 июня 2022 года, стоит ожидать неблагоприятных природных явлений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Так, днём пройдет небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах будет гроза. В этот день будет дуть ветер восточный 8 – 13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура наружного воздуха составит плюс 17 – 22.

– При усилении ветра нужно ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей, воздержаться от поездок на личном транспорте. На улице не стоит стоять вблизи деревьев, рекламных щитов, слабо закрепленных конструкций зданий и сооружений. Не разводить открытый огонь! – предупреждают спасатели.

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