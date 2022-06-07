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Общество7 июня 2022 4:54

В Тюмени 7 июня 2022 года отключат светофоры на трех перекрестках

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
В Тюмени 7 июня 2022 года отключат светофоры на трех перекрестках.

В Тюмени 7 июня 2022 года отключат светофоры на трех перекрестках.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 7 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 обесточат светофорные объекты на пересечении улиц Монтажников и Янтарной, а с 9.00 до 18.00 – на пересечении улиц Дамбовской и Гилевской, а также Одесской и Дамбовской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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