Радио Шансон Тюмень объявляет охоту за цветами! Фото: Предоставлено "КП"

В июне на даче всё цветёт, радует ароматом и яркими красками: гортензия, азалия, фиалка, ромашки. А ведь всегда хочется еще больше красок и больше ароматов! Именно поэтому в течение всего лета матёрые дачники продолжают покупать и высаживать цветы и, значит, не прочь на них поохотиться в эфире на 101.0 FM.

По пятницам ведущие «Радио Шансон Тюмень» выезжают на одну из известных точек города и дарят рассаду для вашего дачного участка. С 13.00 до 14.00 в эфире на 101,0 FM объявляют место, где находится ведущий с подарком, а также пароль. Первые десять счастливчиков, кто успеет добраться до назначенного места раньше всех, забирают подарки – яркую дачную рассаду.

Подробности в официальной группе «Радио Шансон Тюмень» https://vk.com/chanson101

Дачный сезон приятно начинать в хорошей компании «Радио Шансон»

Генеральный партнер – тепличное хозяйство «Зайково» https://vk.com/teplitca_tmn