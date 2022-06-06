Более восьмидесяти секретов раскрыли тюменские родители в рамках флешмоб-конкурс «Наш секрет». Фото: Скриншот с видео

В Тюмени с 25 мая по 1 июня проходил флешмоб-конкурс «Наш секрет», приуроченный к Дню защиты детей.

Участникам конкурса было необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» фотографию семьи и поделиться своим секретом воспитания детей, который мог бы быть полезен и другим родителям.

– Жюри конкурса пришлось очень непросто, ведь каждый совет бесценен и позволяет лучше понимать своих детей, безусловно любить и верить в них, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».

На основе оценок, выставленных независимо каждым членом жюри, были определены пять победителей конкурса «Наш секрет». Вот их секреты воспитания:

Занимайтесь с ребенком совместным творчеством! (Анна Кулик);

Говорите детям перед сном о своей бесконечной любви к ним (Алена Кузнецова);

Чаще вспоминайте достижения ребенка (Екатерина Семенова);

Помните, что постоянная помощь детям мешает учиться преодолевать трудности (Елена Дьячкова);

Не воспитывайте детей – воспитывайте себя! Это сложнее, но эффективнее! (Анастасия Жлудова).

В ближайшее время каждой из победительниц будет вручен денежный приз – 4 000 рублей.

Кроме того, партнер проекта «Создавая будущее» семейная стоматология «Доктор Альбус» приготовила специальный приз – сертификаты на профессиональную гигиену полости рта для всех членов семьи еще одной участнице – Марине Хисматулиной, с основополагающим секретом:

Безусловная любовь – главный залог счастья детей!

По итогам флешмоба, лучшие фотографии и советы родителей были собраны в видеоролик.