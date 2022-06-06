Более восьмидесяти секретов раскрыли тюменские родители в рамках флешмоб-конкурс «Наш секрет».
Фото: Скриншот с видео
В Тюмени с 25 мая по 1 июня проходил флешмоб-конкурс «Наш секрет», приуроченный к Дню защиты детей.
Участникам конкурса было необходимо разместить в социальной сети «ВКонтакте» фотографию семьи и поделиться своим секретом воспитания детей, который мог бы быть полезен и другим родителям.
– Жюри конкурса пришлось очень непросто, ведь каждый совет бесценен и позволяет лучше понимать своих детей, безусловно любить и верить в них, – отметила Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее».
На основе оценок, выставленных независимо каждым членом жюри, были определены пять победителей конкурса «Наш секрет». Вот их секреты воспитания:
Занимайтесь с ребенком совместным творчеством! (Анна Кулик);
Говорите детям перед сном о своей бесконечной любви к ним (Алена Кузнецова);
Чаще вспоминайте достижения ребенка (Екатерина Семенова);
Помните, что постоянная помощь детям мешает учиться преодолевать трудности (Елена Дьячкова);
Не воспитывайте детей – воспитывайте себя! Это сложнее, но эффективнее! (Анастасия Жлудова).
В ближайшее время каждой из победительниц будет вручен денежный приз – 4 000 рублей.
Кроме того, партнер проекта «Создавая будущее» семейная стоматология «Доктор Альбус» приготовила специальный приз – сертификаты на профессиональную гигиену полости рта для всех членов семьи еще одной участнице – Марине Хисматулиной, с основополагающим секретом:
Безусловная любовь – главный залог счастья детей!
По итогам флешмоба, лучшие фотографии и советы родителей были собраны в видеоролик.