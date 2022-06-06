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Общество6 июня 2022 10:38

В Тюмени маршруту № 129 добавили остановку «МПАТП № 2»

Об этом сообщает МКУ «Тюменьгортранс»
Сергей Швецов
В Тюмени маршруту № 129 добавили остановку «МПАТП № 2».

В Тюмени маршруту № 129 добавили остановку «МПАТП № 2».

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени маршруту регулярных перевозок № 129, который курсирует от завода медоборудования до садового общества «Ромашка», добавили остановочный пункт «МПАТП № 2» (в прямом направлении). Нововведение вступает в силу с сегодняшнего дня, 6 июня.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22 и на остановках.

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