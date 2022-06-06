Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июня 2022 года: заболели еще 3 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2022 года увеличилось на 3. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2022 года увеличилось на 3. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 788 человек.

По состоянию на 6 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 492 человека, это на 11,3% меньше в сравнении с 5 июня 2022 года. Выявлено 3 349 новых случаев. Умерли за сутки 64 человека.