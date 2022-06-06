Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 июня 2022 10:00

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 июня 2022 года: заболели еще 3 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 июня 2022 года
Сергей Швецов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2022 года увеличилось на 3.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2022 года увеличилось на 3.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 июня 2022 года увеличилось на 3. Всего с начала пандемии ковид подхватили 191 788 человек.

По состоянию на 6 июня в стране количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 3 492 человека, это на 11,3% меньше в сравнении с 5 июня 2022 года. Выявлено 3 349 новых случаев. Умерли за сутки 64 человека.