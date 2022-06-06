В Тюмени женщина вызвала скорую из-за застрявшей в носу у ребенка бусинки. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени женщина вызвала скорую из-за застрявшей в носу у двухлетней дочки бусинки. К малышке тут же направили бригаду медиков, которая прибыла на указанный адрес спустя восемь минут.

Сотрудники скорой обнаружили в носовой пазухе круглое инородное тело размером пять миллиметров. Из-за того что слизистая у детей в этом возрасте рыхлая и очень легко повреждается, ребенка экстренно увезли в стационар. Там специалисты инструментами безопасно извлекли бусину.

– Родителям или другим очевидцам в подобных ситуациях не следует паниковать и пугать ребенка. Объясните ему, что необходимо наклонить голову вперед и дышать ртом: так инородное тело с потоком воздуха не пройдет дальше по дыхательным путям. Затем попросите высморкаться или сделать вдох через рот, а выдох через нос, в этот момент перекройте свободный носовой ход пальцем, – рекомендовал врач станции скорой помощи Александр Арситов.

По словам специалиста, если ребенку не более 2 лет, и он не может выполнить указания взрослых, то его необходимо взять на руки и успокоить. В этом случае важно слегка наклонить голову ребенка вперед и следить, чтобы он не засовывал в нос свои пальчики, и обязательно обратиться за медицинской помощью.

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