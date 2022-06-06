В тюменском вузе, откуда эвакуировали студентов, не нашли опасных предметов. Фото: c cайта 2ГИС

В тюменском вузе, откуда эвакуировали студентов, не нашли опасных предметов. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального управления МВД Антон Каморников.

Напомним, что сегодня, 6 июня, рано утром служба безопасности Тюменского государственного университета из корпуса, который находится на улице Володарского, вывела учащихся на улицу. Дело в том, что на почту высшего учебного заведения пришло письмо от анонима с сообщением о минировании. О тревожном послании в полицию сообщили в 9.40.

– Предметов, представляющих опасность, в ходе обследования не обнаружено, – прокомментировал начальник отдела информации и общественных связей управления МВД России по Тюменской области Антон Каморников.

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