В Тюмени три года разыскивают 35-летнего мужчину с Депутатской. Фото: Поисковый отряд «Белая Сова - Тюмень»

В Тюмени три года разыскивают 35-летнего Дениса Фомичева, который проживал на улице Депутатской. Он ушел из дома 6 июня 2019 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

По информации волонтеров поискового отряда «Белая Сова – Тюмень», пропавший был одет в темно-синие джинсы, темно-синюю куртку и черные кроссовки.

На вид ему 30 – 35 лет, славянской внешности, рост составляет около 170 – 175 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые.

Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в поиске Дениса Аркадьевича, просят сообщить по телефонам: 02/102 – полиция, 8 (3452) 29-11-20 – дежурная часть ОП 7, 8-932-32-39-911 – волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень». Или написать на почту poisksova@gmail.com.

Ране «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре нашли мертвым 18-летнего Максима Яковлева, которого искали более двух недель. Волонтеры рассказывали, что молодой человек вышел из дома, который находится в районе Казарово, еще 26 мая, после это о его местонахождении не было ничего известно.

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