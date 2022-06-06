В тюменской деревне из-за непотушенной сигареты сгорели три человека. Фото: Ольга Крыльцова

В деревне Чаплык, которая находится в Тюменском муниципальном районе, из-за непотушенной сигареты сгорели три человека. Трагедия случилась накануне, 5 июня, ранним утром в частном доме на улице Зеленой.

– Пожар повредил внутреннюю отделку и имущество на общей площади семь квадратных метров. К сожалению, при пожаре погибли 3 человека: две женщины и мужчина. Всего в тушении было задействовано 5 единиц техники и 11 человек, – рассказали в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

В ведомстве отметили, что предполагаемой причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении. Также выяснилось, что люди спали.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту и рекомендуют установить в жилых помещениях автономные пожарные извещатели. Они отмечают, что это небольшое устройство способно на ранних стадиях пожара определить задымление и оповестить людей о возникшей угрозе.

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