В Тюменской области 70 мероприятий посвятят дню рождения Пушкина. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области 70 мероприятий посвятят дню рождения великого поэта Александра Пушкина. Сегодня, 6 июня, вся страна отмечает День русского языка.

Так, например, в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева пройдет лекция «Сокровищница пушкинских творений», презентация выставки «Поэт поколений» и поэтический нон-стоп «Читаем Пушкина».

В Юргинском районе, по сведениям информационного центра правительства региона, проведут литературный турнир по сказкам Пушкина, а в Тобольском районе – конкурс рисунков «Чудесный мир волшебных сказок». А вот Ярковский район приглашает на «Пушкинский диктант».

– Для нас – жителей многонациональной России, русский язык – это богатейшее наследие, государственный язык, связывающий и объединяющий все поколения и народы страны. Важно сохранить и приумножить это национальное достояние, чтобы он и дальше продолжал быть для наших потомков источником вдохновения и творчества, – заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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