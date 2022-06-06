В Тюмени пожарные спасли пенсионерку, которая отравилась дымом и не могла выбраться из квартиры. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пожарные спасли пенсионерку, которая отравилась дымом и не могла выбраться из квартиры. Инцидент произошел сегодня, 6 июня, рано утром в жилом пятиэтажном доме на улице Котовского.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, вызов на диспетчерский пульт пожарной охраны поступил в 6.36. Первые подразделения прибыли на место уже через четыре с половиной минуты. Спасатели увидели, что горит квартира на первом этаже. Они решили эвакуировать жильцов нескольких квартир.

– В одном из жилищ находилась пожилая женщина, которая отравилась дымом и не могла сама выйти на улицу. Ей помогли и передали в руки медикам. Еще четыре человека вышли на воздух при участии звеньев газодымозащитной службы, – сообщили в ведомстве.

Пожар был ликвидирован к 7.10. Всего его тушили 6 единиц техники и 19 человек личного состава 32-го пожарно-спасательного отряда.

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