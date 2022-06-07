Погода на 7 июня 2022 года в Тюмени: ураганный ветер и дождь

В Тюмени ожидается ураганный ветер и дождь. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени сегодня, 7 июня, ожидается пасмурный день. Будь дуть сильный ветер, с обеда пойдет дождь, который к вечеру усилится.

Температура воздуха ночью плюс 11 градусов, днем ожидается 15 – 14 градусов, также со знаком плюс. Вечером столбики термометров покажут 12 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть восточный ветер со скоростью 5 – 10 метра в секунду. Его порывы достигнут 21 метра в секунду.

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