В Тюменской области родились Кузьма, Сильвестр и Фекла. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В управлении ЗАГС по региону рассказали о самых редких и, наоборот, самых популярных именах, которые давали тюменские родители своим новорожденным детям. Среди них есть имена, которые прямо-таки «отдают стариной».

Так, за пять месяцев 2022 года в области больше всего родилось Софий, Викторий, Анн, Ев и Ксений, а также Артемов, Александров, Матвеев, Романов и Михаилов. Самые редкие имена – это Маруся, Ася, Лукерья, Клара, Пелагея, Остап, Ермак, Радомир, Кузьма, Сильвестр и другие.

Интересно, что в 2021 году популярные имена были примерно те же: София, Анна, Ева, Виктория, Мария, Артем, Александр, Михаил, Максим, Матвей. А вот редкие имена, которые давали новорожденным в прошлом году – Марфа, Прасковья, Фёкла, Лукерья, Савелия, Антип, Никонор, Мартын, Кузьма и Силантий.

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