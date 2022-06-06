В Тюмени нашли мертвым 18-летнего парня, которого искали более двух недель. Фото - «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области».

В Тюмени нашли мертвым 18-летнего Максима Яковлева, которого искали более двух недель. Ранее волонтеры рассказывали, что молодой человек вышел из дома, который находится в районе Казарово, еще 26 мая, после это о его местонахождении не было ничего известно.

О том, что парень погиб, сообщили в социальных сетях, а именно в группе в соцсети «ВКонтакте» «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области». Там не стали уточнять подробности произошедшего.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что тело парня было найдено в реке на Лесобазе. Его обнаружил рыбак.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени найден мертвым 28-летний Евгений Скудин. Он считался пропавшим, его искали полиция и волонтеры. Сообщения о розыске Евгения время от времени появлялись в соцсетях.