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Происшествия6 июня 2022 5:33

В Тюмени нашли мертвым 18-летнего парня, которого искали более двух недель

Подробности произошедшего не уточняются
Сергей Швецов
В Тюмени нашли мертвым 18-летнего парня, которого искали более двух недель. Фото - «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области».

В Тюмени нашли мертвым 18-летнего парня, которого искали более двух недель. Фото - «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области».

В Тюмени нашли мертвым 18-летнего Максима Яковлева, которого искали более двух недель. Ранее волонтеры рассказывали, что молодой человек вышел из дома, который находится в районе Казарово, еще 26 мая, после это о его местонахождении не было ничего известно.

О том, что парень погиб, сообщили в социальных сетях, а именно в группе в соцсети «ВКонтакте» «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области». Там не стали уточнять подробности произошедшего.

В пресс-службе регионального Следственного комитета сообщили, что тело парня было найдено в реке на Лесобазе. Его обнаружил рыбак.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени найден мертвым 28-летний Евгений Скудин. Он считался пропавшим, его искали полиция и волонтеры. Сообщения о розыске Евгения время от времени появлялись в соцсетях.