В Тюмени 6 июня 2022 года отключат светофоры в центре и на Мысу. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 июня, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 обесточат светофорные объекты на пересечении улиц Монтажников и Янтарной, 50 лет Октября и Старого Тобольского тракта, улицы Старотобольский Тракт – УГМК «Сталь», с 9.00 до 19.00 – на пересечении улиц Пржевальского и Котовского, Энергетиков и Пржевальского, у дома № 45 на улице Энергетиков, а также у школы № 7 на улице Рижской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.