Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 июня 2022 года: заболели еще 17 человек

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюмени продолжается пандемия коронавируса. По данным местного оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрировано еще 17 случаев заражения, всего с начала пандемии заболели 191 785 человек. Кроме того, один житель был госпитализирован в больницу в связи с плохим самочувствием, а скончались - ночь человек.

В России выявлено 3 786 человек с COVID-19, госпитализировано - 837. Всего в стране зарегистрирован 18 351 851 случай. Излечились от коронавируса 3 935 человек, скончались - 75.