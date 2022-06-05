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Здоровье5 июня 2022 11:38

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 июня 2022 года: заболели еще 17 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 июня 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюмени продолжается пандемия коронавируса. По данным местного оперативного штаба, на сегодняшний день зарегистрировано еще 17 случаев заражения, всего с начала пандемии заболели 191 785 человек. Кроме того, один житель был госпитализирован в больницу в связи с плохим самочувствием, а скончались - ночь человек.

В России выявлено 3 786 человек с COVID-19, госпитализировано - 837. Всего в стране зарегистрирован 18 351 851 случай. Излечились от коронавируса 3 935 человек, скончались - 75.