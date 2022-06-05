Тюменские семьи могут внести свой вклад в решение экологических проблем Фото: Вера Зенина

Всемирный день окружающей среды - это событие как для каждого человека, так и для всего мира. Впервые праздник отметили в 1972 году, и с тех пор он не теряет популярности. За последние 50 лет жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. И сегодня этот день дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете.

Организаторы семейного проекта «Создавая будущее» считают, что не только взрослые, но и дети могут вносить свой вклад в решение экологических проблем.

- Мы проводим экологические уроки в школах, на которых рассказываем детям, чем каждый из нас может помочь спасти планету от загрязнения и отходов. Ребята очень живо откликаются и с удовольствием включаются в работу, особенно если подать им эту информацию в форме игры, - рассказывает руководитель проекта Елена Кашкарова.

И так, как может помочь в охране окружающей среды семья с детьми? Для ответа на этот вопрос специалисты проекта создали чек-лист, идеально подходящий для больших и маленьких защитников природы.

1. Сортируйте вторсырье.

Не обязательно сразу сортировать на много фракций. Идите к цели постепенно - сначала, например, пластиковые бутылки и крышки (да! их лучше сдавать отдельно), потом добавляйте макулатуру, потом стекло и так далее.

2. Не выбрасывайте батарейки в общий мусор.

Их обязательно надо сдавать на переработку! А еще лучше покупать аккумуляторы, которые можно многократно перезаряжать.

3. Уменьшайте количество используемых полиэтиленовых пакетов.

Сейчас есть большой выбор экосумок, шоперов и биоразлагаемых пакетов. Только надо не забывать брать их с собой, идя за покупками.

4. Не запускайте в небо воздушные шарики.

Упавшие шары представляют опасность для обитателей рек, морей и лесов.

5. Устраивайте обмены.

Можно меняться игрушками, книгами и настольными играми! Это сохранит семейный бюджет и сэкономит ресурсы планеты.

6. Используйте многоразовую посуду.

Красивая бутылочка для воды вместо постоянных покупок маленьких одноразовых бутылок, удобный ланч-бокс вместо одноразовых контейнеров, термокружка вместо одноразовых стаканчиков с кофе. Все это красиво, удобно и экологично.

7. Используйте повторно бумагу, на которой было напечатано только с одной стороны.

Дети любят рисовать, раскрашивать и творить тысячи поделок из бумаги. Для таких целей подойдут черновики.

8. Рационально используйте воду и электроэнергию.

Выключайте свет и электронные приборы, когда не пользуетесь ими. Закрывайте кран с водой, пока чистите зубы. За одним немного сэкономите на коммунальных услугах.

9. Участвуйте в экологических акциях.

Дети с удовольствием включаются в общую уборку территории на субботниках, посадку деревьев, поездки в приюты для животных.

10. Освойте «плоггинг».

Захватите на прогулку с детьми мусорный пакет. Так вы сможете вместе собрать мусор, который попадется вам на пути.

Помните, что только с детства обучая дружелюбному отношению к окружающей среде, мы можем создать привычки, которые останутся на всю жизнь.