За девять лет в Тюменской области убрали почти 650 несанкционированных свалок

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В День экологии, который приходится на 5 июня, в Тюменской области подвели итоги работ по ликвидации несанкционированных свалок за девять лет. Оказалось, что с 2012 по 2021 годы было убрано 648 незаконных точек выброса мусора.

- Спасибо всем, кто принимает участие в субботниках, акциях по уборке водных объектов, восстановлении лесов. Поэтапно решаются и другие задачи: ликвидируются несанкционированные свалки, на построенных мусоросортировочных заводах ведется сортировка отходов, открыт первый в России карбоновый полигон, - сказал губернатор Александр Моор.

В 2021 году прошли следующие экологические акции:

«Вода России» - 428 субботников, 7 115 участников, 393 километра очищенных береговых линий, 1 076 кубометров убранного мусора (21 место среди регионов);

«БумБатл» - 72 860 килограммов макулатуры, 110 учреждений и 18 000 участников (8 место среди регионов);

«Зеленая Россия» - 28 058 участников, 1 221 гектар очищенной территории, 3 795 кубометров убранного мусора;

«Сохраним лес» - 3 000 участников, посажено 3,4 миллиона сеянцев сосны на 773 гектарах.

Кроме того, завершена рекультивация свалки в деревне Посохова Тюменского района.