На тюменских дорогах пострадали двое взрослых мужчин и ребенок

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

За прошедшие сутки в Тюменской области произошло два ДТП, в которых пострадали люди. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Одна из аварий случилась в селе Перевалово. В вечернее время автомобиль «Subaru», внутри которого находились 30-летний водитель и 43-летний пассажир, въехал в дерево. В результате столкновения обоих госпитализировали в медучреждение с тяжелыми травмами. По предварительным данным, водитель сел за руль после употребления спиртного. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Второе происшествие случилось также в вечернее время, но уже в Тюмени. Водитель «Toyota Corolla» сбил 11-летнего мальчика на самокате: ребенок ехал по тротуару, а машина поворачивала во двор. К счастью, юный горожанин отделался ушибами и ссадинами. По факту ДТП проводится административная проверка.