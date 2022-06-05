Студенты Тюменского госуниверситета пополнили ряды волонтеров «ProДобро»

Фото: Школа волонтеров "ProДобро", соцсети

Областной центр реабилитации инвалидов уже более двух лет реализует проект «ProДобро», направленный на оказание волонтерской помощи людям с инвалидностью. Его участники проходят обучение основам оказания помощи людям с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и интеллекта, участвуют в проведении различных мероприятий, а также помогают нуждающимся в повседневной жизни.

В мае 2022 года ряды волонтеров «ProДобро» пополнили студенты Института психологии и педагогики ТюмГУ. По словам ребят, знания, полученные в проекте, будут полезны не только в повседневной жизни, но и в будущей профессии, ведь большинство из них - логопеды и психологи.

Всего в проекте «ProДобро» приняло участие 160 добровольцев. Набор и обучение волонтеров проводится круглогодично. При этом, по словам организаторов, проект является инклюзивным. Многие люди с инвалидностью имеют огромный потенциал и сами хотят помогать другим.

Узнать подробную информацию и оставить заявку для участия можно по телефону 8 (3452) 51-77-33 или на сайте.